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Haberlerİngiltere Premier LigMoise Kean resmen Everton’da
04.08.2019 - 13:59

Moise Kean resmen Everton’da

Everton, Avrupa’da ses getiren bir transfere resmen imza attı. Maviler, Juventus’tan Moise Kean’i yaklaşık 32 milyon euroya kadrosuna kattı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Everton, herkesin beklediği Moise Kean transferini resmen duyurdu. Merseyside ekibi, Juventus’un genç yıldızını, 32 milyon euroya yakın bir bonservisle kadrosuna katmayı başardı. Bonuslarla beraber bu transfer bedelinin 40 milyon euroya çıkacağı belirtildi. Forvet hattında milli futbolcumuz Cenk Tosun’u da bulunduran Everton, Kean hamlesiyle dikkatleri üzerine topladı.


19 yaşındaki forvet oyuncusunu sosyal medyada özel bir paylaşımla açıklayan İngiliz ekibi, 5 yıllık sözleşme yaptı. Fildişi asıllı İtalyan forvet geçen sezon 17 resmi maçta 7 gol atmıştı.

Moise Kean resmen Everton’da

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