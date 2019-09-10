Moldova - Türkiye (CANLI)

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Moldova karşı karşıya geliyor. Elemelerde şimdiye dek oynadığı 5 maçta 4 galibiyet almayı başaran millilerimiz, averaj farkıyla lider Fransa'nın ardından 2. sırada yer alıyor. Milliler, Moldova'yı ilk maçta 4-0 mağlup etmişti. Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynana mücadele 21.45'te başladı.



MOLDOVA - TÜRKİYE: 0-1

*İkinci yarı oynanıyor

GOL: 37' Cenk Tosun (Türkiye)



İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut Meraş, Ozan, Dorukhan, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan, Cenk

Moldova: Koşelev, Reabciuk, Mudrac, Efros, Ioniţa, Cebotaru, Ginsari, Țurcan, Suvorov, Sandu, Graur

EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU



1- Fransa - 12

2- Türkiye - 12

3- İzlanda - 12

4- Arnavutluk - 6

5- Moldova - 3

6- Andorra - 0

MAÇTAN NOTLAR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova'ya konuk olan A Milli Takım, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Milli takımda teknik direktör Şenol Güneş, elemelerde Andorra karşısında 1-0 kazanılan müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Güven Yalçın'ı yedeğe çekti.

Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman ve Deniz Türüç'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

Ay-yıldızlı takım, sahaya Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'i ile çıktı.

Millilerde yedek kulübesinde ise Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazım Sangare ve Emre Kılınç yer aldı.

Emre Belözoğlu ısınmaya çıkmadı

Şenol Güneş'in yedekler arasında yer verdiği milli futbolcu Emre Belözoğlu, müsabaka öncesi ısınmaya çıkmadı. Deneyimli futbolcu, millilerin son oynadığı Andorra mücadelesinde 90 dakika forma giymişti. Teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında 39 yaşındaki futbolcunun belinde hafif spazm olduğunu fakat bu durumun oynamasına engel teşkil etmediğini belirtmişti.

TFF heyeti tribünde

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Başkan Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer, statta kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.

Milli marşlar Acapella söylendi

Moldova-Türkiye maçında iki ülkenin milli marşları Acapella söylendi. Kız ve erkeklerden oluşan 25 kişilik grup, enstrüman kullanılmadan sadece kendi sesleriyle ulusal marşları okudu.

Acapella, enstrüman olarak sadece insan sesinin kullanıldığı çok sesli bir müzik türü.

Moldova'da 3 değişiklik

Moldova Milli Takımı, son oynadığı maça göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. İzlanda maçına ilk 11'de başlayan futbolculardan Catalin Carp (kart cezası) ile Igor Armaş kadroda yer almadı. Teknik direktör Semen Altman, Vadim Cemirtan'ı ise yedeğe çekti.

Moldova'da bu isimlerin yerine Stefan Efros, Iaser Turcan ile Constantin Sandu ilk 11'de oynadı.

Maç öncesi dostluk yemeği

Karşılaşma öncesinde 2 ülkenin federasyon yöneticileri yemekte bir araya geldi. Başkent Kişinev'de gerçekleştirilen organizasyona TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Moldova Futbol Federasyonunu ise yemekte Başkan Leonid Oleinicenco, Üst Yönetici (CEO) Adrian Ixari ve Genel Sekreter Nicolai Cebotari temsil etti.

Yemekte Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer ile UEFA delegesi Sergio Dicesare de yer aldı.