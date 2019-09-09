Moldova-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Moldova-Türkiye maçı için geri sayım başladı. EURO 2020 elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova'ya konuk olacak olan A Milli takımda gözler maçın oynanacağı gün ve saate çevrildi. Grupta ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0'la geçen Türkiye ikinci maçında Moldova'yı 4-0'lık skorla devirdi. Grubun favori ekibi Fransa'yı konuk eden Türkiye üçüncü maçında dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransa milli takımını 2-0'la geçmesini bildi. Grubun dördüncü maçında İzlanda'ya deplasmanda mağlup olan A Milliler 5. maçında Andorra karşısında tek golle 3 puana uzandı. Moldova karşısında 3 puan için deplasmanda sahaya çıkacak olan millilerde gözle maçın oynanacağı saate çevrildi.

MOLDOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Moldova-Türkiye maçı 10 Eylül Salı günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, Moldova maçı hazırlıkları sürüyor!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde dün Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım, 10 Eylül Salı günü Moldova ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, yenilenme çalışması yapıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmana, belinde hissettiği ağrı nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu haricinde aday kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı.

Ay-yıldızlılar, Moldova maçı için bugün saat 11.00'de Türk Hava Yollarına ait uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kişinev'e hareket edecek.