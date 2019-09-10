Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türk futbolseveler bu soruya cevap arıyor. Maçın kritik olması sebebiyle heyecan dorukta... Grup sonuncusu Andorra'yı 89. dakikada geçen Türkiye mücadeleye mutlak galibiyet paralosı ile çıkacak. İşte maça dair bilgiler...

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇ NE ZAMAN?

Moldova Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te Zimbru Stadı'nda oynanacak. Maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MOLDOVA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Moldova: Koşelev, Armaş, Graur, Mudrac, Rozgoniucü, Ionita, Ginsari, Turcan, Suvorov, Sandu, Damaşcan

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Ozan, Dorukhan, Yusuf, İrfan Can, Hakan, Cenk

TÜRKİYE 574. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile yarın yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 574. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 302’si resmi, 271’i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 244’ü deplasmanda, 249’u evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 573 karşılaşmanın 492’sini Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 573 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015’te İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014’te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019’DAKİ SEKİZİNCİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Moldova karşılaşması ile 2019 yılındaki sekizinci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya’da oynadığı özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı da 2-0’la geçti. Milli takım, Konya’da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda’ya 2-1 kaybederken, beşinci maçında sahasında Andorra’yı 1-0 yendi.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 58. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 58. maçına Moldova mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 57 maçta milliler, 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 86 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 39 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 24’ünü kazanırken, 8’ini yitirdi, 7’sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 71 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

TÜRKİYE İLE MOLDOVA 11. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda yarınki rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önce 7’si resmi, 3’ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

GOL SAYILARINDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu. Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İLK MAÇ 1996’DA

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul’da İnönü Stadı’nda 14 Ağustos’ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı. A Milli Takım’ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı’dan geldi.

KİŞİNEV’DE 4. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev’deki 4. maçını oynayacak. Geride kalan 3 maçın 2’si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı. Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev’de oynanan mücadelelerde elde etti.