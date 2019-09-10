Moldova Türkiye maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son olarak Andorra'yı 1-0 mağlup ederek moral bulan A Milli Futbol Takmımız, bu kez, Eskişehir'de 4-0 mağlup ettiği Moldova'yla kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Euro 2020'de yer alarak 4. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak isteyen millilerimizde tek hedef galibiyet. İşte Moldova Türkiye maçı ile ilgili tüm ayrıntılar ve H Grubu puan durumu...



MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?



Moldova Türkiye maçı 10 Eylül Salı günü saat 21:45'te oynanacak.



MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?



Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. maçı olan Moldova Türkiye mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak...



EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU



1- Fransa - 12

2- Türkiye - 12

3- İzlanda - 12

4- Arnavutluk - 6

5- Moldova - 3

6- Andorra - 0