10.09.2019 - 00:27
Moldova Türkiye maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'na emin adımlarla yürüyen A Milli Futbol Takımımız, bugün deplasmanda Moldova karşısına çıkıyor. Elemelerde şimdiye dek oynadığı 5 maçta 4 galibiyet almayı başaran millilerimiz, averaj farkıyla lider Fransa'nın ardından 2. sırada yer alıyor. Peki yurt ve dünyadaki milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Son olarak Andorra'yı 1-0 mağlup ederek moral bulan A Milli Futbol Takmımız, bu kez, Eskişehir'de 4-0 mağlup ettiği Moldova'yla kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Euro 2020'de yer alarak 4. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak isteyen millilerimizde tek hedef galibiyet. İşte Moldova Türkiye maçı ile ilgili tüm ayrıntılar ve H Grubu puan durumu...
MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Moldova Türkiye maçı 10 Eylül Salı günü saat 21:45'te oynanacak.
MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. maçı olan Moldova Türkiye mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak...
EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fransa - 12
2- Türkiye - 12
3- İzlanda - 12
4- Arnavutluk - 6
5- Moldova - 3
6- Andorra - 0