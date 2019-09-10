Moldova Türkiye maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'na emin adımlarla yürüyen A Milli Futbol Takımımız, bugün deplasmanda Moldova karşısına çıkıyor. Elemelerde şimdiye dek oynadığı 5 maçta 4 galibiyet almayı başaran millilerimiz, averaj farkıyla lider Fransa'nın ardından 2. sırada yer alıyor. Peki yurt ve dünyadaki milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?



Moldova Türkiye maçı 10 Eylül Salı günü saat 21:45'te oynanacak.



MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?



Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. maçı olan Moldova Türkiye mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak...



EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU



1- Fransa - 12

2- Türkiye - 12

3- İzlanda - 12

4- Arnavutluk - 6

5- Moldova - 3

6- Andorra - 0