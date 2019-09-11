Moldova Türkiye maçı sonrası puan durumu ve kalan maçlar

A Milli takım Avrupa Şampiyonası Elemelerinde deplasmanda Moldova karşısında farklı galip geldi. Arnavutluk'un da İzlanda'yı mağlup etmesi sonrasında milli takım grubunda puan durumu yeniden şekillendi.

Milli takım puan durumu, milli takım grupta kaçıncı sırada, milli takımın Avrupa Şampiyonası elemeleri grubunda son durum araştırılmaya başlandı.

Avrupa Şampiyonası Elemelerinde milli takımımız deplasmanda oynadığı maçta Moldova'yı 4-0 mağlup ederek puanını 15'e çıkardı. Gruptaki diğer maçta Fransa ise sahasında Andorra'yı 3-0 mağlup ederek yine 15 puana yükseldi. Arnavutluk sahasında konuk ettiği İzlanda'yı 4-2 mağlup etti ve İzlanda bu skorla grupta 12 puanda kaldı.

PUAN DURUMU:





KALAN MAÇLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;







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