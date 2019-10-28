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HaberlerFutbolMoldova'yÄ± Engin FÄ±rat çalÄ±ÅŸtÄ±racak
28.10.2019 - 23:47 | | AA

Moldova'yÄ± Engin FÄ±rat çalÄ±ÅŸtÄ±racak

Moldova Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Engin FÄ±rat getirildi.Â

Moldova'yÄ± Engin FÄ±rat çalÄ±ÅŸtÄ±racak

Moldova Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Engin FÄ±rat getirildi.Â 

Moldova Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 49 yaÅŸÄ±ndaki teknik adamÄ±n 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 KasÄ±m'da Fransa ve 17 KasÄ±m'da Ä°zlanda ile oynanacak maÃ§larda milli takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda yer alacaÄŸÄ± kaydedildi.Â 

FÄ±rat'Ä±n yarÄ±n dÃ¼zenlenecek tÃ¶renle basÄ±na tanÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â 

2002-2003 sezonunda Werner Lorant'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak FenerbahÃ§e'de gÃ¶rev yapan deneyimli teknik adam, Samsunspor, Antalyaspor, Eintracht Frankfurt ve Sivasspor'un da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da takÄ±mda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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