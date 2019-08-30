Monaco 2. Başkanı Oleg Petrov'dan Falcao açıklaması

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Kolombiyalı futbolcunun transferinde herşeyin mümkün olduğunun altını çizen Petrov “Ancak hala bir şey söylemek için erken. Açıkçası bu konuda en son duruma göre az bir değişiklik oldu. Falcao, diğer oyuncular, teknik adamla konuştum. Oyuncunun isteğini anlıyoruz ama kulübün çıkarlarını da gözetmek zorundayız” dedi.

Falcao’nun yerine yapılacak olası bir yeni transfer hakkında görüşlerini de aktaran ve Inter’den kadrolarına katmaya çalıştıkları Icardi konusunda kaçamak yanıt veren Monacolu yönetici “Şu an için hiçbir şey kesin olmasa da, hücum konusunda diğer çözümler üzerinde de çalışıyoruz. İki gün daha var transferin bitmesine ama kolay değil. Sıkı çalışmalarımız sürüyor. Şu an için çok fazla yorum yapmak istemiyorum” diye konuştu.