Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFransa Ligue 1Monaco 3 attı, 3 aldı! Slimani'den asist...
25.09.2019 - 10:23 |

Monaco 3 attı, 3 aldı! Slimani'den asist...

Fransa Ligue 1'de 7. hafta mücadelesinde Monaco, Nice2i 3-1 mağlup etti. Islam Slimani gol atamasa da takımına 1 asistle katkı sağladı.

Fransa Ligue 1'de 7. hafta mücadelesinde Monaco, Nice'i ağrıladı. 29'da ev sahibi Monaco, Rus hücumcu Aleksandr Golovin'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 54. dakikada Patrick Burner Nice'e beraberliği getiren golü attı. 74'te ise SLimani'nin asistinde Golovin kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti ve Monaco'yu bir kez daha öne geçirdi.

40 milyon euroluk transfer Ben Yedder ise 61'de oyuna girdiği maçın 80. dakikasında Golovin'in asistinde skoru 3-1 yapan golü attı ve mücadele bu skorla sona erdi. Bu sonucun ardından Monaco 6 puana ulaşırken Nice 12 puanda kaldı. Golovin 2 gol 1 asistle maça damga vurdu.

Geçen sene Fenerbahçe ile Süper Lig'de sadece 1 gol atan Slimani, Monaco ile çıktığı 4 maçta 3 gol 1 de asist yaptı.

Monaco 3 attı, 3 aldı Slimaniden asist...

 

    Skorer Tv Haber Bülteni - 25 Eylül 2019
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tolga Geçim: Anadolu Efes'te kalıcı olmak istiyorum

    Tolga Geçim: Anadolu Efes'te kalıcı olmak istiyorum

    "İnşallah iyi bir sezon açılışı yapacağız"

    "İnşallah iyi bir sezon açılışı yapacağız"

    Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak

    Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak

    Ali Ece bombaladı: Sahtekarlar gidecek!

    Ali Ece bombaladı: Sahtekarlar gidecek!

    Sıradaki Haber