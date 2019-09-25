Monaco 3 attı, 3 aldı! Slimani'den asist...

Fransa Ligue 1'de 7. hafta mücadelesinde Monaco, Nice'i ağrıladı. 29'da ev sahibi Monaco, Rus hücumcu Aleksandr Golovin'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 54. dakikada Patrick Burner Nice'e beraberliği getiren golü attı. 74'te ise SLimani'nin asistinde Golovin kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti ve Monaco'yu bir kez daha öne geçirdi.

40 milyon euroluk transfer Ben Yedder ise 61'de oyuna girdiği maçın 80. dakikasında Golovin'in asistinde skoru 3-1 yapan golü attı ve mücadele bu skorla sona erdi. Bu sonucun ardından Monaco 6 puana ulaşırken Nice 12 puanda kaldı. Golovin 2 gol 1 asistle maça damga vurdu.

Geçen sene Fenerbahçe ile Süper Lig'de sadece 1 gol atan Slimani, Monaco ile çıktığı 4 maçta 3 gol 1 de asist yaptı.