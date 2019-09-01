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HaberlerFransa Ligue 1Monaco, Augustin'i açıkladı
01.09.2019 - 15:32

Monaco, Augustin'i açıkladı

Fransa Lig 1 takımlarından Monaco, Leipzig'den Jean-Kevin Augustin'i transfer etti.

Monaco, Augustin'i açıkladı

Falcao'yu Galatasaray'a satan Monaco, yıldız futbolcunun yerine bir transfer daha yaptı. Daha önce Ben Yedder ve Slimani'yi kadrosuna katan Fransız ekibi bu kez Jean-Kevin Augustin'i renklerine bağladı.

Yapılan açıklamada genç futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

İkinci Başkan Oleg Petrov da genç futbolcunun takıma fayda sağlayacağını belirterek, "Ben Yedder ve Slimani'nin ardından çok önemli bir takviye yaptık. Takıma katkı sağlayacağından eminiz. Onu burada görmekten çok mutluyuz" dedi.

Galatasaraylı taraftarların Falcao coşkusu!
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