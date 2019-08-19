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HaberlerFransa Ligue 1Monaco, Falcao'nun yerine Icardi'yi düşünüyor
19.08.2019 - 07:23

Monaco, Falcao'nun yerine Icardi'yi düşünüyor

Monaco, Falcao'nun yerine Inter'den Icardi'yi transfer etmek için Inter kulübüne ve aynı zamanda oyuncuya servet değerinde teklifte bulundu.

İtalyan devi Inter'de yeni teknik direktör Conte ile yıldızı barışmayan ve teknik adam tarafından taktiksel antrenmanlara alınmayan Icardi için Monaco teklifte bulnudu.

Monaco yetkilileri Icardi için 60 milyon euro + 5 milyon euro bonus olmak üzere 65 milyon euro bonservis teklifinde bulunurken, Icardi'ye ise yıllık 12 milyon euro önerdi.

Tuttonapoli'nin haberine göre, İtalyan basını kaynaklarına göre bu teklif doğrulandı ve Inter'in cevabı bekleniyor.

Monaco, Falcaonun yerine Icardiyi düşünüyor

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