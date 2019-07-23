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23.07.2019 - 01:29| Fanatik

Monaco Simon Kjaer'e talip oldu

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği oyunculardan Simon Kjaer'e Fransız ekibi Monaco talip oldu.

Monaco Simon Kjaer'e talip oldu

İspanyol medyasından Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin haber beklediği Sevilla, Monaco'lu Rony Lopes'i kadrosuna katmak istiyor ve bu transferde Kjaer'i de takas olarak kullanmanın peşinde...

Aynı menajer transferi yapabilecek mi?

Kjaer'in menajeri Mikkel Beck aynı zamanda Monaco'lu Roony Lopes'in de menajeri konumunda ancak Monaco Lopes'i bırakmak istemiyor.

Sevilla ise, ya takas ya da bonservis yoluyla Lopes'i mutlaka kadrosuna katma ve Kjaer'i de Monaco'nun isteği doğrultusunda elinde çıkarma hedefinde...

Haberde ayrıca Kjaer'in Türkiye yerine Fransa tercihini ön planda tuttuğu belirtildi.

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