Monaco skoru koruyamadÄ±! Slimani-Onyekuru iÅŸbirliÄŸi..

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco, Henry Onyekuru'nun bir asist, Ä°slam Slimani'nin bir golle tamamladÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada Nimes ile 2-2 berabere kaldÄ±.Â

Ä°lk iki maÃ§Ä±ndan puansÄ±z ayrÄ±lan Monaco ile Nimes, Ligue 1'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Monaco, 39. dakikada geÃ§en sezon Galatasaray'da forma giyen Onyekuru'nun asistinde eski FenerbahÃ§eli Slimani'nin attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â

Ev sahibi Monaco, 45+1. dakikada Wissam Ben Yedder'in golÃ¼yle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde kapattÄ±. Jemerson'un 55. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmesiyle oyun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaybeden Monaco, rakibin gollerine engel olamadÄ±. Nimes, 70. dakikada Romain Philippoteaux ve 82. dakikada Ahoueke Denkey'nin bulduÄŸu gollerle durumu 2-2 yaptÄ± ve mÃ¼cadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuÃ§la iki takÄ±m da ligdeki ilk puanlarÄ±nÄ± elde etti.