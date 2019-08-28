Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayMonaco yönetimi fikir değiştirdi: Falcao geliyor!
28.08.2019 - 23:36

Monaco yönetimi fikir değiştirdi: Falcao geliyor!

Fransız L'Equip Gazetesi Falcao transferi konusunda Monaco yönetiminin tavır değiştirdiğini ve golcü yıldızın Galatasaray'a transferinin artık daha yakın olduğunu belirtti.

Skorer Dış Haberler

Galatasaray'ın transferi konusunda büyük çaba harcadığı Radamel Falcao için Fransız L'Equipe flaş bir iddia ortaya attı.

Yönetim tavır değiştirdi

Gazetenin haberine göre Monaco yönetimi isteksiz tavrını değiştirdi ve Falcao'nun sarı-kırmızlı ekibe transferinin artık daha yakın olduğunu belirtti.

Fransızlar haberde ,'Falcao'nun ayrılması konusunda isteksiz olan Monaco yönetimi geçtiğimiz saatlerde fikir değiştirdi. Golcü oyuncunun Galatasaray'a transfer olma ihtimali artık daha fazla.' ifadelerini kullandı. 

Monaco yönetimi fikir değiştirdi: Falcao geliyor

Bakan Kasapoğlu: "2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (28 Ağustos MPİ Sayısal Loto canlı sonuç sorgulama)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (28 Ağustos MPİ Sayısal Loto canlı sonuç sorgulama)

Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı

Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı

Bakan Kasapoğlu: 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz

Bakan Kasapoğlu: 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz

Filenin Sultanları, Fransa’ya set vermedi

Filenin Sultanları, Fransa’ya set vermedi

Sıradaki Haber