Monaco yönetimi fikir değiştirdi: Falcao geliyor!

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Galatasaray'ın transferi konusunda büyük çaba harcadığı Radamel Falcao için Fransız L'Equipe flaş bir iddia ortaya attı.

Yönetim tavır değiştirdi

Gazetenin haberine göre Monaco yönetimi isteksiz tavrını değiştirdi ve Falcao'nun sarı-kırmızlı ekibe transferinin artık daha yakın olduğunu belirtti.

Fransızlar haberde ,'Falcao'nun ayrılması konusunda isteksiz olan Monaco yönetimi geçtiğimiz saatlerde fikir değiştirdi. Golcü oyuncunun Galatasaray'a transfer olma ihtimali artık daha fazla.' ifadelerini kullandı.