Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Monaco'da Jardim dönemi bitti, Moreno göreve getirildi
29.12.2019 - 00:19 | | AA

Monaco'da Jardim dönemi bitti, Moreno göreve getirildi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da, teknik direktÃ¶r Leonardo Jardim'in gÃ¶revine son verilerek yerine Robert Moreno getirildi. Bu sezon Jardim yÃ¶netiminde 18 maÃ§ta 8 galibiyet alan FransÄ±z ekibin, ligde 28 puanÄ± bulunuyor.Â

Monaco'da Jardim dönemi bitti, Moreno göreve getirildi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da, teknik direktÃ¶r Leonardo Jardim'in gÃ¶revine son verilerek yerine Robert Moreno getirildi.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Portekizli teknik direktÃ¶r Jardim'in gÃ¶revine son verildiÄŸi ve Ä°spanyol teknik adam Robert Moreno ile 2,5 yÄ±llÄ±k kontrat imzalandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â 

Bu sezon Jardim yÃ¶netiminde 18 maÃ§ta 8 galibiyet alan FransÄ±z ekibin, ligde 28 puanÄ± bulunuyor.Â 

Monaco'da, alÄ±nan kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ocak ayÄ±nda FransÄ±z teknik adam Thierry Henry'nin gÃ¶revine son verilmiÅŸ, 2. Jardim dÃ¶nemi baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

45 yaÅŸÄ±ndaki Jardim, Monaco'yu 2016-17 sezonunda ÅŸampiyonluÄŸa taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Monacoda Jardim dÃ¶nemi bitti, Moreno gÃ¶reve getirildi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Ä°ÅŸte Fatih Terim'in yeni 10 numarasÄ±...
    Yunus Akgün getirdi, Mustafa FettahoÄŸlu bitirdi!
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Milli güreÅŸçi Taha Akgül, sol omzundan ameliyat edildi

    Milli gÃ¼reÅŸÃ§i Taha AkgÃ¼l, sol omzundan ameliyat edildi

    Mehmet YiÄŸit Alp: "Sosa ve Novak ile görüÅŸtük"

    Mehmet YiÄŸit Alp: "Sosa ve Novak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k"

    Tayfur Havutcu: "BazÄ± oyuncularla vedalaÅŸacaÄŸÄ±z"

    Tayfur Havutcu: "BazÄ± oyuncularla vedalaÅŸacaÄŸÄ±z"

    Fenerbahçe'den yeni açÄ±klama!

    FenerbahÃ§e'den yeni aÃ§Ä±klama!

    SÄ±radaki Haber