29.12.2019 - 00:19 | | AA
Monaco'da Jardim dönemi bitti, Moreno göreve getirildi
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da, teknik direktÃ¶r Leonardo Jardim'in gÃ¶revine son verilerek yerine Robert Moreno getirildi. Bu sezon Jardim yÃ¶netiminde 18 maÃ§ta 8 galibiyet alan FransÄ±z ekibin, ligde 28 puanÄ± bulunuyor.Â
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da, teknik direktÃ¶r Leonardo Jardim'in gÃ¶revine son verilerek yerine Robert Moreno getirildi.
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Portekizli teknik direktÃ¶r Jardim'in gÃ¶revine son verildiÄŸi ve Ä°spanyol teknik adam Robert Moreno ile 2,5 yÄ±llÄ±k kontrat imzalandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â
Bu sezon Jardim yÃ¶netiminde 18 maÃ§ta 8 galibiyet alan FransÄ±z ekibin, ligde 28 puanÄ± bulunuyor.Â
Monaco'da, alÄ±nan kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ocak ayÄ±nda FransÄ±z teknik adam Thierry Henry'nin gÃ¶revine son verilmiÅŸ, 2. Jardim dÃ¶nemi baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
45 yaÅŸÄ±ndaki Jardim, Monaco'yu 2016-17 sezonunda ÅŸampiyonluÄŸa taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.