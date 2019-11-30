Monaco'da Onyekuru gelişmesi

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru için Monaco’dan flaş bir açıklama geldi. Monaco’nun teknik direktörü Leonardo Jardim, Nijeryalı yıldızın ayrılacağına dair çıkan haberleri ve son durumu değerlendirdi.

Jardim, Onyekuru’nun kadroda düşünülen bir isim olduğunu aktarıp, “Henry Onyekuru şu an daha iyi durumda. İlk geldiği günlerde bazı adaptasyon zorlukları, karışıklıkları oldu. Ama şu anda gerçek seviyesini göstermeye başladı. Özellikle antrenmanlarda seviyesini gösteriyor artık. Şu anda kadromda göz önünde tuttuğum opsiyonlarımdan bir tanesi” dedi.

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