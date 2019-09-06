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06.09.2019 - 06:58| FANATİK

Monaco'dan resmi Falcao açıklaması

Monaco, Falcao’nun bonservisi için Galatasaray'dan herhangi bir ücret alınmadığını Fransa Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Galatasaray’ın Radamel Falcao transferinde bonservis bedeli ödediği, ancak bunu gizlediği yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili olarak en son Monaco’dan bir açıklama geldi.

Fransız kulübü, bu sezon gerçekleşen tüm iç ve dış transferlerin detaylarını duyurdu. Tabloda Falcao’dan herhangi bir bonservis bedeli alınmadığı detayı yer aldı. Bu da Galatasaray Yönetimi’nin transferdeki başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.

Monacodan resmi Falcao açıklaması

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