Alman ekibi Mönchengladbach ile temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde ya tamam ya devam mücadelesine çıktı. Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için 3 puana ihtiyacı olan Turuncu-lacivertliler, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını bir süt tura yazdırdı.

Borussia-Park'ta oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 44. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90. dakikada Crivelli kaydetti. Mönchengladbach'ın tek golünü ise 32. dakikada Marcus Thuram attı.

Bu sonuçla Başakşehir, Roma'nın önünde gruptan lider çıkarak bir üst tura çıktı.

GRUPTA PUAN TABLOSU

1)Medipol Başakşehir 10

2) Roma 9

3) M'Gladbach 8

4) Wolfsberger 5

Stat: Borussia Park

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Zakaria, Kramer (Dk. 90 4 Bensebaini), Herrmann, Neuhaus (Dk. 78 Stindl), Thuram, Embolo (Dk. 78 Plea)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 88 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 3 Azubuike), Visca, Aleksic (Dk. 67 Demba Ba), Elia, Crivelli

Goller: Dk. 33 Thuram (Borussia Mönchengladbach), Dk. 44 İrfan Can Kahveci, Dk. 90 1 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 64 Mehmet Topal, Dk. 71 Elia (Medipol Başakşehir)

Maçtan dakikalar

24. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Herrmann'ın sağ kanattan altı pas içine gönderdiği topu, Ponck uzaklaştırmak istedi, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak Epureanu'ya çarptı ve az farkla yandan auta gitti.

31. dakikada Borussia Mönchengladbach etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Herrmann, penaltı noktası önünde bekleyen Wendt'e pasını attı. Wendt'in gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

33 dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lainer'in altıpas önüne yerden verdiği pasta, boş pozisyondaki Thuram meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-0.

44. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Clichy'nin pasıyla rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti, kaleci Sommer'den de seken top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

54. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca, açısını düzeltip ceza sahası önünden şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

60. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Medipol Başakşehir ceza sahasına atılan ara pası kontrol eden Herrmann, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun altıpas önünde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Mert meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

70. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Rakibin hatalı pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Elia, altıpas önüdeki Crivelli'ye pasını attı. Fransız oyuncunun dönerek çektiği şutta, kaleci Sommer'in ayağından dönen meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada Borussia Mönchengladbach'ta Thuram sol kanatta topla buluştu. Rakibinden kurtulan Thuram, açısını düzeltip sert vurdu. Kaleci Mert'in elinden seken top kornere gitti.

77. Medipol Başakşehir çok etkili geldi. Clichy'nin sol kanattan ön direğe yaptığı ortada, Crivelli kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında kullanılan korner sonrasında ceza sahasına açılan topu, Ponck kafa ile ceza sahasına bir kez daha gönderdi. Arkasındaki rakibine rağmen meşin yuvarlağı kontrol eden Demba Ba'nın dönerek çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya gitti.

90 1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada altıpas önünde topu önünde buluna Crivelli'nin şutunda top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son hafta maçında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a konuk olan Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Roma karşılaşmasına göre 3 değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlıkları bulunan Martin Skrtel ve Fredrik Gulbrandsen ile Okechukwu Azubuike'nin yerine Junior Caiçara, Eljero Elia ve Danijel Aleksic'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia ve Crivelli'den oluşturdu.

Nihat Özdemir ve Şenol Güneş tribünde

Borussia Mönchengladbach ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Özdemir ve Güneş mücadeleyi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte izledi.

Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan'ın davetlisi olarak Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Maça büyük ilgi

Borussia Mönchengadbach ile Medipol Başakşehir arasında oynanan kritik mücadeleye futbolseverler ilgi gösterdi. Soğuk havaya rağmen Borussia Park'taki tribünlerin tamamına yakını doldu.

Yaklaşık 300 Türk taraftar da kendilerine ayrılan yerde turuncu-lacivertli takıma destek verdi.