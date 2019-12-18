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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Monchi, Cengiz Ünder'i bir kez daha istiyor
18.12.2019 - 08:41 |

Monchi, Cengiz Ünder'i bir kez daha istiyor

Roma'da bu sezon istenilen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder'e eski sportif direktörü Monchi yeniden talip oldu. Monchi bu kez milli yıldızı Sevilla'ya transfer etmek istiyor.

Roma'da sakatlıktan geri döndükten sonra henüz ilk 11'deki yerini kazanamayan Cengiz Ünder için İtalya'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin, Roma'ya getirdiği Cengiz Ünder'i yeni takımına da almak için temaslara başladığı kaydedildi.

Başakşehir'den 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'nın yolunu tutan milli oyuncu, harika bir sezonun ardında geçirdiği sakatlıklar nedeniyle 11'den düştü.

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"KENDİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKİYOR"

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 22 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerdeyaptığı açıklamada, "Ondan daha iyi performans bekliyorum, kendini geliştirmesi lazım" ifadelerini kullamıştı. Bu sezon 9 maçta 375 dakika süre alan Cengiz Ünder, 1 kez ağları sarsarken asist yapamadı.

Monchi, Cengiz Ünderi bir kez daha istiyor

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