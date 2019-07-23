Monchi: Kjaer için Fenerbahçe ile görüştük ancak...

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Stopere oyuncu arayan Fenerbahçe'nin hedefinde eski oyuncusu Simon Kjaer var. Sarı lacivertlilerin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Danimarkalı stoper için resmi açıklama Monchi'den geldi.

Sevilla'nın yeni transferi Gudelj'in imza töreninde konuşan İtalyan futbol adamı, Kjaer için 15 gün veya 1 ay önce Fenerbahçe ile bir görüşme yaptıklarını ancak şu anda bir temasın olmadığını ifade etti.

Tecrübeli stoperin şu anda takımın bir parçası olduğunu belirten Monchi, "O harika bir oyuncu. Transfer pazarının kapanmasına çok gün var ve sahip olduğumuz isimleri karlı kılmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.