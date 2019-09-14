14.09.2019 - 17:49 | | FANATİK
Mondragon'dan Falcao paylaşımı geldi
Uzun bir dönem Galatasaray forması giyen kaleci Mondragon sosyal medya hesabından vatandaşı Falcao'yu paylaştı.
Kolombiyalı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao Galatasaray formasıyla ilk maçında Kasımpaşa'ya karşı ilk golünü kaydetti.
Falcao'nun vatandandaşı olan Galatasaray'ın eksi kalecisi Mondragon'dan yıldız futbolcuyla ilgili paylaşım geldi.
Mondragon Instagram hesabından Falcao'nun gol sevincini paylaşarak altına Türkçe aslan yazdı.