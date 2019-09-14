Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler GalatasarayMondragon'dan Falcao paylaşımı geldi
14.09.2019 - 17:49 | | FANATİK

Mondragon'dan Falcao paylaşımı geldi

Uzun bir dönem Galatasaray forması giyen kaleci Mondragon sosyal medya hesabından vatandaşı Falcao'yu paylaştı.

Kolombiyalı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao Galatasaray formasıyla ilk maçında Kasımpaşa'ya karşı ilk golünü kaydetti.

Falcao'nun vatandandaşı olan Galatasaray'ın eksi kalecisi Mondragon'dan yıldız futbolcuyla ilgili paylaşım geldi.

Mondragon Instagram hesabından Falcao'nun gol sevincini paylaşarak altına Türkçe aslan yazdı.

Mondragondan Falcao paylaşımı geldi

 

    'Falcao gelirse kurban keseceğim' diyen esnaf, sözünü yerine getirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Real Madrid, evinde zor kazandı

    Real Madrid, evinde zor kazandı

    Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (CANLI)

    Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (CANLI)

    Belhanda, Halilhodzic’i çok kızdırdı

    Belhanda, Halilhodzic’i çok kızdırdı

    FIBA'dan Nowitzki'ye görev

    FIBA'dan Nowitzki'ye görev

    Sıradaki Haber