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26.12.2019 - 11:49 |

Mor Pist tüm hızıyla sürüyor

Türkiye Kayak Federasyonu ve Kayak Milli Takımları Ana Sponsorluğu’nu geçtiğimiz günlerde yenileyen Milka, şimdi de Erzurum'da Milka Mor Pist ile kayak severlere keyifli bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Mor Pist tüm hızıyla sürüyor

Mondelez International Türkiye’nin sevilen çikolata markası Milka, Türk kayağına verdiği desteği 2020 yılında da devam ettirme kararının ardından yeni yıla kendi pistiyle girmenin gururunu yaşıyor.

Kayak severlerin gözde kayak merkezlerinden Erzurum’daki Sway Hotels’deki pistlerden birine adını veren Milka, böylelikle kayak sporuna desteğini sahaya inerek farklı alanlara taşıyor

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Milka Mor Pist’i ilk deneyimleyenler arasında Milli kayakçılarımız Fatih Arda İpçioğlu ve Münir Güngen de bulunuyor. Yaklaşık 1,5 km uzunluğunda ve 55 m genişliğinde olan Milka Mor Pist kayak severlere manzaralı ağaçlar arasından keyifli bir deneyim yaşatıyor.

210 Metre irtifa düşüşüne sahip Milka Mor Pist, paralel snowboard ve kayak yarışlarına da uygun. Gün aydınlatması olarak adlandırılan profesyonel gece aydınlatması ile ışıklandırılan kayak dünyasının ‘kalpleri yumuşatan’ pisti, 08:00 den 20:00’a kadar kayak severleri bekliyor.

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