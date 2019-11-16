Moses alternatifi

Sarı-lacivertli takımda forvet hattında yaşanan sakatlıklar Ersun Yanal’ı farklı alternatifler düşünmeye itiyor. Muriç ve Kruse’nin sakatlıkları bazı çalışmaları beraberinde getirdi. Mevlüt Erdinç’in de henüz istenen formu yakalayamaması sonrası Victor Moses gündeme geldi. Geçen sezon da zaman zaman kanattan ön alana kaydırılan Moses, yeniden böyle bir görevde düşünülebilir. Zira futboldaki esas mevkii hücum olan Nijeryalı oyuncunun, alternatifler arasında değerlendirilebileceği aktarıldı.



Milli takıma da gitmediği için antrenmanlarda takımla olan tecrübeli isim, dikine futbolunun da etkisiyle hücum hattının ileri ucunda zaman zaman deneniyor. Muriç’in sakatlık durumu, Kruse’nin dönüş tarihi ve Mevlüt’ün formuna göre Moses konusunda bir karar alınacağı öğrenildi.