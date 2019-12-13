Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Moses özel program dahilinde çalıştı
13.12.2019 - 15:27 | | İSTANBUL (AA)

Moses özel program dahilinde çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Moses özel program dahilinde çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Moses, özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla müsabakanın oynanacağı Sivas'a gidecek.

 

 

 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı

Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor hazırlıkları başladı

Son dakika - Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı! Nedeni...

Son dakika - Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı! Nedeni...

Sıradaki Haber