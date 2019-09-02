Mossoro resmen Göztepe'de

Göztepe, Medipol Başakşehir'den Marcio Mossoro'yu transfer ettiğini açıkladı.

Soner Aydoğdu ve Mossoro'nun transferini bitiren İzmir ekibi aynı takımdan İtalyan golcü Stefano Napoleoni'yi de kente getirdi. Sağlık kontrolünden geçecek oyuncunun akşam saatlerinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Resmi açıklama şöyle:

Son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

4 Temmuz 1983 tarihinde Brezilya'nın Mossoro ilinde dünyaya gelen José Márcio da Costa(Mossoro) ilk olarak ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra sırasıyla Maritimo, Braga ve Al Ahli ekiplerinin formalarını terletti.

2014/2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan Mossoro, Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maçta görev yaptı.

Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.