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01.11.2019 - 09:55 | | AA

MotoGP'de heyecan Malezya'da sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı, Malezya'nın ev sahipliğinde 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

MotoGP'de heyecan Malezya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. ayağı, Malezya'nın Sepang kentiyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları yarın TSİ 10.05'te yapılacak yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

Takımlarda Repsol Honda'nın, pilotlar klasmanında ise Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda yeni bir rekor heyecanı yaşanacak.

Kariyerindeki 6. MotoGP şampiyonluğuna ulaşan İspanyol Marquez, Malezya'daki yarışı 7'ncilik ve üstü bir dereceyle tamamlaması halinde 2010 yılında Jorge Lorenzo'nun kırdığı, organizasyonun pilotlar klasmanı puan rekorunun yeni sahibi olacak.

Şampiyonada geride kalan 17 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 375 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 240

3. Alex Rins (İspanya): 183

4. Maverick Vinales (İspanya): 176

5. Danilo Petrucci (İtalya): 169

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