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23.08.2019 - 09:50| İSTANBUL (AA)

MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı, Büyük Britanya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.

MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. ayağı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turlarının yarın TSİ 16.10'da başlayacağı yarışın startı, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.

Geride kalan 11 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle: 

1- Marc Marquez (İspanya): 230 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 172

3- Danilo Petrucci (İtalya): 136 

4- Alex Rins (İspanya): 124

5- Valentino Rossi (İtalya): 103

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 23 Ağustos 2019
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