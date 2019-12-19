Motosiklet 2020'de hız yapacak

Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını anlattı. Uluslararası organizasyonları sadece yarış mantığıyla düzenlemediklerini vurgulayan Uçar, Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası ile Türkiye'nin eşsiz görüntülerinin 57 televizyon tarafından, 186 ülkede 1,8 milyar insana ulaştığını dile getirdi.

Şampiyonanın ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade eden Uçar, "Organizasyon yaklaşık 200 milyon avroluk bir tanıtım değerine ulaştı. Dünya Şampiyonası'nın yanı sıra Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda da en usta motosiklet pilotlarını ağırladık. İki başarılı organizasyon sonunda ödül sayımızı artırdık. Türkiye şampiyonalarında ise 6 branş 44 sınıfta ulusal yarışlarımızı gerçekleştirdik. Farklı şehir ve ilçelerdeki organizasyonlarımızla hem motosikleti sevdirme hem de lisanslı sporcu sayımızı artırma imkanı yakaladık." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası pist yarışı organizasyonlarında önemli başarılar elde ettiklerini belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Geride bırakacağımız 2019 yılında dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında 60 sporcumuzla mücadele ettik. Milli sporcularımız toplam 49 kupayla ülkemize döndü. En büyük sevinci milyonlarca avroluk bütçelere sahip fabrika takımları arasından sıyrılarak, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Toprak Razgatlıoğlu ile yaşadık. Kurduğumuz Turkish Team ile Toprak Razgatlıoğlu, güvenimizi boşa çıkarmayarak en iyi bağımsız pilot ve takım unvanını elde etti. Can ve Deniz Öncü kardeşler yeni tecrübe ettikleri sınıflarda inişli ve çıkışlı bir grafik sergilediler. Bu iki milli sporcumuzun henüz yaşları çok küçük. Bu sezon takım ve sporcularımız daha fazla tecrübe kazandılar diyebiliriz."

Dünya Motokros Şampiyonası üçüncü kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek

Uçar, 2020 yılında dünya pistlerinde daha üst üst seviyede olacaklarını dile getirdi.

Milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü başta olmak üzere pist, süpermoto ve motokros branşlarında her sınıfta sporcuların Türkiye'yi temsil edeceğini anlatan Uçar, "Genç sporcuların yurt dışı kariyerlerine başladıkları Avrupa süpermoto ve motokros şampiyonalarında ter dökeceğiz. Bunun yanı sıra yakın olması sebebiyle 12 üyesi bulunan Balkan Motosiklet Birliğinin düzenlemiş olduğu pist, süpermoto ve motokros şampiyonalarına daha fazla sporcuyla katılım sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nı üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da Afyonkarahisar Belediyesi ile düzenleyeceklerini anımsatan Uçar, şunları kaydetti:

"Dünyaca ünlü sporcular ve fabrika takımları tekrar ödüllü pistimize gelecekler. Türkiye, 20 milyondan fazla genç nüfusa sahip bir ülke. İnanıyorum ki Dünya Motokros Şampiyonası, Türk sporuna ve Türk gençliğine büyük değer kazandırmaya devam edecek. Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası ve Avrupa Akrobasi Kupası diğer ev sahipliği yapacağımız organizasyonlar olacak. Benim de Uluslararası Motosiklet Federasyonunda (FIM) görev aldığım, FIM Gezi ve Tur Komisyonunun düzenlediği Mototour Of Nations'ı ilk kez ülkemize getireceğiz. Teknik incelemeleri yapıldı ve her yıl farklı bir ülkede yaklaşık 250 motosiklet kullanıcısının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliği 2020 yılında Kuşadası'nda yapmaya karar verdik. Ülkemizin çevre, kültür, gastronomi ve spor turizmi tanıtımı için önemli bir organizasyon olacak."

Bekir Yunus Uçar, 2020 yılında Türkiye şampiyonalarını 8 branşta, farklı şehirlerinde düzenleyeceklerini ve her kesimden insana motosiklet heyecanını yaşatmak istediklerini sözlerine ekledi.