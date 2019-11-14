Motosiklet pilotu Jorge Lorenzo pistlere veda etti

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Moto GP'de sezonun son yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Valensiya pistinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen 32 yaÅŸÄ±ndaki Lorenzo, "Bir pilotun hayatÄ±nda 4 Ã¶nemli an vardÄ±r. Ä°lki, ilk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±z, sonra ilk kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yarÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan ilk dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸu ve sonuncusu da ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼n. Valensiya benim son Moto GP yarÄ±ÅŸÄ±m olacak." dedi.Â

Lorenzo, Honda Repsol ile yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n sezon baÅŸÄ±nda kendisini Ã§ok heyecanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±klardan dolayÄ± gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸtiÄŸini ve rekabetten dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Moto GP tarihinde, Yamaha ile 2010, 2012 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda Ã¼Ã§ dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Lorenzo, bu sezon Honda Repsol adÄ±na yarÄ±ÅŸÄ±yordu.

Moto GP yarÄ±ÅŸlarÄ±nda EylÃ¼l 2018'den bu yana 14 kez motosikletten dÃ¼ÅŸen ve Ã¶nemli sakatlÄ±klar yaÅŸayan Lorenzo, bu yÄ±l 28 Haziran'da Assen pistindeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan el, ayak ve iki omur kÄ±rÄ±ÄŸÄ±ndan ameliyat geÃ§irmiÅŸti.

Honda'nÄ±n Jorge Lorenzo'nun yerine FransÄ±z pilot Johann Zarco ile anlaÅŸmasÄ± bekleniyor.

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