Tottenham'Ä±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Jose Mourinho, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve alternatifli bir kadroyla yola devam etmek iÃ§in transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Portekizli teknik adam, bu baÄŸlamda devre arasÄ± transfer dÃ¶neminde Roma'nÄ±n 33 yaÅŸÄ±ndaki forveti Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor. Harry Kane'in hÃ¼cum hattÄ±ndaki yÃ¼kÃ¼nÃ¼ hafifletmek isteyen Mourinho, Ä°ngiliz medyasÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re geÃ§tiÄŸimiz hafta BoÅŸnak oyuncuyu izlemesi iÃ§in Tottenham gÃ¶zlemcilerini Ä°talya'ya yolladÄ±.Â



SÃ¶zleÅŸmesini yenilemiÅŸtiÂ

Ancak bu transferde Mourinho'nun iÅŸini Dzeko'nun geÃ§tiÄŸimiz yaz Roma ile 2022 yÄ±lÄ±na kadar yeni sÃ¶zleÅŸme imzalamÄ±ÅŸ olmasÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bu sezon sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larla toplamda 19 maÃ§a Ã§Ä±kan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, bin 559 dakika sahada kaldÄ± ve 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Roma'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k silahlarÄ±ndan biri olan Bosna-Hersekli futbolcu iÃ§in Tottenham yÃ¶netimi, Jose Mourinho'nun isteÄŸi doÄŸrultusunda ÅŸansÄ±nÄ± sonuna kadar zorlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.Â