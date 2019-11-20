Mourinho'dan 4 yıl sonra U dönüşü!

Mauricio Pochettino'nun görevine son verilen Tottenham'da, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getirildi. CV'si başarılarla dolu olsa da en son Manchester United'da kötü bir dönem geçiren Portekizli teknik adam, yıldız isimlerin de içinde olduğu bazı oyuncuların, futbolda hoca göndertme taktiği olan bilinçli düşük performans sergilemelerinin ardından buradaki macerasını noktalamıştı.

Tottenham'ın başına geçmesi ise Ada'da şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü Mourinho daha önce bu takımı çalıştırmayacağını açıklamıştı. Bundan 4 yıl önce Chelsea'ye duyduğu saygıdan dolayı asla Tottenham'ın başına geçmeyeceğini, vakti zamanında Londra ekibinden gelen teklifi geri çevirdiğini de ekleyerek söylemişti.

İngilizler şimdi deneyimli teknik adamın o dönemki sözlerini hatırlatarak 'Ne değişti Mourinho' diye sordular. Aslında değişen bir şey yoktu... 'Dün dündür, bugün bugün' sözü siyasette olduğu kadar futbolda da geçerliydi sadece.

Bu arada 2.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adamın yıllık 15 milyon euro alacağı belirtildi.