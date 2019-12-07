Mourinho'nun ilk hedefi Merih Demiral!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Premier Lig’e Tottenham ile geri dönen Jose Mourinho, devre arası için sürpriz bir transfer hamlesine hazırlanıyor. A Milli Futbol Takımımızın yetenekli stoperi Merih Demiral’ın Tottenham’ın transfer listesine girdiği ifade edildi.

İtalya ve İngiltere’de yayınlanan haberlerde, Tottenham’ın Juventus’ta oynayamadığı için mutsuz olduğu kaydedilen Merih’i istediği aktarıldı. Ocak ayı içerisinde Jose Mourinho’lu Tottenham’ın Merih için hamle yapacağı bildirildi.

Hatta bazı iddialara göre, Londra kulübünün şimdiden Juve ile temasa geçtiği ve Merih Demiral konusundaki düşüncesini dile getirdiği öne sürüldü.