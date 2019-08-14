Mucizeler şehrine hoş geldiniz

CELAL UMUT EREN

Vodafone Park’taki tarihi maçta Kırmızılar ile Maviler, zafer için sahaya çıkacak. TSİ 22.00’da başlayacak mücadele öncesi 2005’teki mucizevi finalini anımsayan Jurgen Klopp’un takımıyla, yeni sezona zorluklar yaşayarak başlayan Frank Lampard’ın ekibi görkemli bir zafer arayacak.

İstanbul, tarihi bir geceye daha ev sahipliği yapıyor. 2019 UEFA Süper Kupası’nda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi’nin kazananı Chelsea, Beşiktaş Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak.İki İngiliz kulübünün dev kapışması TSİ 22.00’da başlayacak ve beIN Sports Haber’den şifresiz olarak yayınlanacak. İngiltere’de Premier Lig’de ilk hafta mücadelesi geride kalırken, iki takım sezonu resmen açtı.



Bir iyi, bir kötü

Community Shield’de Manchester City’ye karşı penaltılarda 5-4 kaybeden Jurgen Klopp’lu Liverpool, ligin ilk haftasında ise Norwich City’yi 4-1 ile devirdi. Kulübün efsane futbolcularından Frank Lampard’ı takımın başına getiren Chelsea, ezeli rakiplerinden Manchester United’a karşı deplasmanda 4-0 gibi ağır bir yenilgi alarak sezonu açtı. Maurizio Sarri’nin ayrılması, transfer yasağı ve takımın en önemli yıldızı Eden Hazard’ın Real Madrid’e satılması sonrası Chelsea, 2019-2020 sezonu öncesi ciddi bunalımlar yaşadı. Jurgen Klopp’la 5. sezonuna başlayan ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan kadroyu tamamen koruyan Liverpool’da tek eksik, ligin ilk haftasında sakatlanan kaleci Alisson Becker oldu. İdealleşen 4-3-3 düzeniyle Klopp’un takımı artık bir makine düzeninde işliyor.

Daha önce İstanbul’da 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde futbol tarihinin en unutulmaz maçlarından birinde Milan’ı 3-0 geriden gelip yenen Liverpool, bir zafer daha arayacak. Frank Lampard yönetiminde yeni sezona başlayan ve zorlu süreçten çıkmak için İstanbul’daki mücadeleye büyük önem veren Chelsea, tarihi bir gece yaşamak istiyor. İlk kez bir uluslararası maça menajer olarak çıkacak Lampard, 4-2-3-1 ve 4-1-4-1 arası bir düzenle sahaya çıkmayı hesaplıyor.

44. kez

UEFA’nın en önemli organizasyonlarından olan UEFA Süper Kupası, 44. kez sahnelenecek. Beşiktaş Vodafone Park’ta Liverpool ile Chelsea arasındaki oynanacak mücadele ile 2019’un galibi belirlenecek. Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı. Kupada İtalya’nın Milan ve İspanya’nın Barcelona takımları 5’er, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere’den Liverpool ile İspanya’dan Atletico Madrid ise 3’er kez mutlu sona ulaştı. Chelsea de bu kupayı 2 kez evine götürdü.

1.91 milyar euroluk maç

UEFA Süper Kupa maçında bugün İstanbul’da karşılaşacak Liverpool ve Chelsea’nin toplam futbolcu değeri 1.91 milyar euroyu buluyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan Liverpool’un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1.08 milyar euro, UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Chelsea’nin ise 835.75 milyon euro oldu.

Vodafone Park’taki mücadelede Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon euro ve Chelsea’nin Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante 100 milyon euro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

İşin ustası İstanbul

UEFA ve FIFA organizasyonlarında her zaman başarılı işler ortaya koyan İstanbul, dev bir geceye daha ev sahipliği yapacak. 2005’te Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ve 2009’da UEFA Kupası finali Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda olmuştu.

Ayrıca 2013 yılında FIFA U20 Dünya Kupası’nda İstanbul’da Türk Telekom Stadı’nda önemli maçlar yapılmıştı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası’ndan sonra UEFA’nın 3. büyük organizasyonu İstanbul’da olacak. Öte yandan 2020 Şampiyonlar Ligi finali de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Boğaz buluşması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yemekte bir araya geldi. Liverpool ile Chelsea takımları arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesinde gerçekleşen buluşmada, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF yönetiminden Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan ile Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı. Özdemir ve Ceferin, UEFA Süper Kupa maçı hazırlıkları ve Avrupa futbol gündemi ile ilgili konuları değerlendirdi.

Vodafone Park hazır

Süper Kupa’yı izlemek için ağırlıklı İngiliz olmak üzere 40 binden fazla futbolsever Vodafone Park’a akın edecek. Nisan ayında statta incelemelerde bulunan UEFA heyetinin tam puan verdiği Vodafone Park’ta, ek panoramik stüdyolar ile canlı bağlantı platformları kurulacak. Süper Kupa’yı izlemek için ağırlıklı İngiliz olmak üzere 40 binden fazla futbolsever Vodafone Park’a akın edecek. Nisan ayında statta incelemelerde bulunan UEFA heyetinin tam puan verdiği Vodafone Park’ta, ek panoramik stüdyolar ile canlı bağlantı platformları kurulacak. Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanacak final karşılaşmasında milyonlarca sporseverin gözü Vodafone Park’ta olacak.Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da bilgilendirme açıklaması yapıp, “Vodafone Park pek çok inovatif özelliğinin yanı sıra teknolojisiyle de öne çıkan bir stadyum. Vodafone Park’a yaptığımız sadece altyapı yatırımı 10 milyon doları aştı. Vodafone Park’ın tüm dünyanın merakla beklediği UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak olmasından büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Vodafone Park’ın İstanbul’un kent kimliğine ve Türk futboluna global düzeyde çok önemli açılımlar sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi.