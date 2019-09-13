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HaberlerGazişehir GaziantepsporMuğdat Çelik 6 ay yok
13.09.2019 - 10:55 | | GAZİANTEP (AA)

Muğdat Çelik 6 ay yok

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Muğdat Çelik, sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Muğdat Çelik 6 ay yok

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Hatayspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Muğdat Çelik’in durumu netlik kazandı. 

MR'ı çekilen Muğdat'ın yapılan tetkikler sonucunda sol ön diz çapraz bağında yırtık tespit edildi. Tecrübeli golcü, bu yüzden 6 ay forma giyemeyecek.

Açıklamada, "Muğdat Çelik’e geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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