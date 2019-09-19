Muhammed Elneny'ye 3 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny'nin Gazişehir Gaziantep maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle 3 maç ceza verildiğini açıkladı. Aynı pozisyonda kırmızı kart gören bir diğer futbolcu Gazişehirli Kayode de 3 resmi müsabakadan men edildi.

Öte yandan taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile Beşiktaş'a para cezası verildi. Trabzonsporlu yönetici Ertuğrul Doğan ise kulüp resmi internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezasına çarpıtırıldı.



