Muhteşem ikili

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de Konyaspor gibi dişli bir rakibe karşı alınan 5 gollü galibiyetin mimarı, kanatların uçması olarak belirlendi. Sakatlığını atlatan ikili; Rodrigues-Moses’ın dönüşü hemen kendini belli etti, hem istatistikler hem oyun ritmi hem de goller arka arkaya dizildi.

Süper Lig’de şampiyonluk hedefini yüksek sesle söyleyen Fenerbahçe’de; Garry Rodrigues ile Victor Moses ikilisi dikkat çekiyor. Sakatlıklarını atlatarak formayı alan iki yıldız, hemen performans olarak kendilerini gösterdi.



İlk olarak Denizlispor deplasmanında Garry Rodrigues sahne aldı, ardından Konyaspor maçında Rodrigues-Moses ikilisi kanatlara geçti. Teknik direktör Ersun Yanal’ın çok güvendiği ve oyun şablonunda ana nokta olarak belirlediği ikili; saha sonuçları, istatistikler ve tempo yapmada fark yaratıyor.

Denizlispor deplasmanında gelen 2-1’lik galibiyette Rodrigues tek başına 3 net pozisyon yakaladı, 5 başarılı dripling gerçekleştirdi. Konyaspor gibi dişli bir rakibe karşı alınan 5-1’lik galibiyette Rodrigues, 2 asist 1 golle oynarken, Moses’ın 2 golün hazırlayıcısı oldu.

Ayrıca Rodrigues; maç boyunca başarılı 7 dripling yaparken, 4 hücum ortası ve gol hariç 2 şutla göz kamaştırdı. Moses da 2 aylık araya rağmen hücum yollarında 5 başarılı dripling, 2 şut girişimi ve 2 gol hazırmasıyla alkışlandı.



Gaziantep örneği

En son ligin birinci haftasında Gaziantep’e karşı elde edilen 5-0’lık galibiyette beraber oynayan Rodrigues-Moses, o maçta da performans ve istatistik olarak katkı vermişti. Moses, tek golünü Gaziantep karşısında buldu. Nijeryalı yıldızın ayrıca bir de asisti var.

Garry Rodrigues de Trabzonspor maçından sonra Konyaspor önünde de ağları sarstı.