31.07.2019 - 08:00
Münih’te Medel pazarlığı
Kartal’la bir yıllık sözleşmesi kalan Gary Medel’e bazı İtalyan ve İspanyol kulüplerinin talip olduğu belirlendi.
Kartal’la bir yıllık sözleşmesi kalan Gary Medel’e bazı İtalyan ve İspanyol kulüplerinin talip olduğu belirlendi. Şilili oyuncunun menajeri önceki gün Almanya’nın Münih kentine giderek, siyah-beyazlı yönetim kurulu üyesi Umut Güner’le masaya oturdu ve bonservis konusunda fikir alış verişinde bulundu.
Güner’in görüşmede Medel’in bonservisi konusunda yönetimin karar verebileceğini söylediği aktarıldı. Siyah-beyazlı yöneticinin, Medel’den bir hafta içinde olası ayrılık konusunda karar vermesini istediği de vurgulandı.