Münih’te Medel pazarlığı

Kartal’la bir yıllık sözleşmesi kalan Gary Medel’e bazı İtalyan ve İspanyol kulüplerinin talip olduğu belirlendi. Şilili oyuncunun menajeri önceki gün Almanya’nın Münih kentine giderek, siyah-beyazlı yönetim kurulu üyesi Umut Güner’le masaya oturdu ve bonservis konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Güner’in görüşmede Medel’in bonservisi konusunda yönetimin karar verebileceğini söylediği aktarıldı. Siyah-beyazlı yöneticinin, Medel’den bir hafta içinde olası ayrılık konusunda karar vermesini istediği de vurgulandı.