Murat Cavcav: “Herkes bilsin hiç kimseye bedava bilet yok”

İlhan Cavcav Tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, “Süper Lig’e yeni çıktık bazı şeylere ihtiyacımız var. Hiçbir kurum ve kuruluş yanımızda değil” dedi. Başkan Cavcav, Eryaman Stadyumu için ise bir yıllık tahsis yazısını aldıklarını, kiralama konusunda ise hiç bir şeyin netleşmediğini söyledi.

“Hiçbir taraftar grubuna ücretsiz bir tane bilet satılmayacak”

Kombine fiyatlarını yönetim kurulu toplantısında aldıkları karar ile belirlediklerini söyleyen Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, “Malum Süper Lig'de oynuyoruz. 17 maçı içeride oynayacağız. Bunun beş tanesi büyük takım. Fiyatlar yüksek gelmemeli. Biz taraftar sayısı yüksek olmayan bir kulübüz. Süper Lig’e yeni çıktık bazı şeylere ihtiyacımız var. Hiçbir kurum ve kuruluş yanımızda değil. Taraftar başımızın tacı. Onlar olmazsa olmaz. Onlarda bu kararı normal karşılayacaklarını ümit ediyorum. Gençlerbirliği’ni seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Onlar da bizi bu konuda anlayışlı karşılasınlar. Bizi desteklesinler. Herhangi bir şekilde Gençlerbirliği kulübü olarak hiçbir taraftar grubuna ücretsiz bir tane bilet satılmayacak. Bunun taahhüdünü Murat Cavcav olarak ben veriyorum. Herkes bilsin hiç kimseye bedava bilet yok” diye konuştu.

“Henüz netlik kazanmış bir durum yok”

Eryaman Stadyumu için dilekçelerini yazdıklarını belirten Başkan Murat Cavcav, “Bir yıllık tahsis yazısını aldık. Eryaman stadında oynayacağız. Ama kira konusunda sadece biz mi kiralayacağız ya da Ankaragücü ile ortak mı kiralayacağız bu konuda henüz netlik kazanmış bir durum yok. Ankaragücü’nün genel kurulu var. Daha sonra Ankaragücü’nün Başkanı ile konuşup kulüpler için en mantıklısı neyse ona karar vereceğiz” dedi.

Berat Ayberk Özdemir: “Ligde kalıcı olacağımızı düşünüyorum”

Gençlerbirliği’nin milli oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, yeni sezon kamp hazırlıklarını Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, akşam antrenmanında düz koşu, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, “Erzurum’da çok güzel bir kamp geçirdik. 2 tane de güzel hazırlık maçı yaptık. Sonuçlar bence istediğimiz gibiydi. Oyun da öyleydi. Çok güzel ışıklar verdik. O iki maçtan çok güzel dersler çıkardık. Şu an Bolu’dayız çalışmalarımıza dün başladık. Her gün üstüne koyarak devam etmek istiyoruz” dedi.

“Ligi üst sıralarda bitirmek mümkün”

Gençlerbirliği’nin Süper Lig’e ait bir kulüp olduğunu ifade eden Özdemir, “Biz sadece geçen sezon 1. Lig’e bir selam verip çıktık. Bu sezon da genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Süper Lig’e bunu yansıtıp ligde kalıcı olmak istiyoruz. Kulübün yakalayacağı havaya ve atmosfere göre ligde üst sıralara oynamak ya da şampiyonluğa oynamak mümkün. Tabii ki de yeni transferlerimiz gelecek takımımıza katılacak abilerimiz olacak çok güzel bir birliktelik yakaladığımızı düşünüyorum. Bunların üstüne koyarsak ligi ilk sıralarda da bitirmek mümkün olabilir. Ligde de kalıcı olacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Ümit Milli takımında da forma giyen Özdemir, “Şu an Ümit Milli takımı biraz sıkıntılı gidiyor. İstediğimiz sonuçları alamadık ama orada da 1998-1999-2000 jenerasyonları çok ateşli, çok dinamik ve güzel bir jenerasyon. Orada da daha iyi bir birliktelik yakaladığımızda istediğimiz sonuçları inşallah alacağız” dedi.