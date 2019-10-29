29.10.2019 - 08:00 |
Muriç krallığa oynuyor
Sezonun parlayan yıldızı Vedat Muriç, Süper Lig kariyerindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı.
Sezonun parlayan yıldızı Vedat Muriç, Süper Lig kariyerindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı.
Golcü oyuncu ligde ilk 9 maçta da 90 dakika sahada kalırken, 5 gollük katkıda bulundu. Vedat Muriç, Türkiye’deki en iyi performansını geçen sezon 17 golle Çaykur Rizespor’da göstermişti. Kosovalı Muriç, geçen sezon ilk 9 haftada ise sadece 2 gol atmıştı. Pek çok Avrupa Kulübü’nün radarında olan Muriç’in tek amacı ise bu sezon sarı-lacivertli takımın şampiyonluğu yolunda katkıda bulunmak ve ligin gol kralı olmak.