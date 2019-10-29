Muriç krallığa oynuyor

Sezonun parlayan yıldızı Vedat Muriç, Süper Lig kariyerindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı.



Golcü oyuncu ligde ilk 9 maçta da 90 dakika sahada kalırken, 5 gollük katkıda bulundu. Vedat Muriç, Türkiye’deki en iyi performansını geçen sezon 17 golle Çaykur Rizespor’da göstermişti. Kosovalı Muriç, geçen sezon ilk 9 haftada ise sadece 2 gol atmıştı. Pek çok Avrupa Kulübü’nün radarında olan Muriç’in tek amacı ise bu sezon sarı-lacivertli takımın şampiyonluğu yolunda katkıda bulunmak ve ligin gol kralı olmak.