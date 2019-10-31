Muriç’e sıkı takip

Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Vedat Muriç’e Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin takibi sürüyor. Fenerbahçe formasının yanısıra Kosova milli takımıyla da oynadığı maçlar futbolcu için belirleyici olacak.

Kosova’nın İngiltere ile 17 Kasım’da yapacağı eleme maçı için de birçok İngiliz kulübünün Muriç’i izleyeceği öğrenildi.

Kadro oturdu

Sarı-lacivertli takımda kadro yavaş yavaş oturmaya başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kafasındaki ilk 11 ve alternatifler şekillendi. Buna göre Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan, Gustavo, Emre, Kruse, Ozan, Rodrigues ve Vedat gibi isimlerin yeri garanti. Bu isimlerin dışında kalan oyuncular ise maçın taktiğine, diğer oyuncuların form, sakatlık ya da ceza durumuna göre forma giyecek. Takımda yedek kulübesi de geçen seneye oranla oldukça güçlendi. Jailson, Sadık, Mevlüt, Tolgay, Moses, Dirar, Deniz, Tolga, Rami gibi kimi tecrübeli kimi etkili isimler bulunuyor.