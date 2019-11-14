Muric’te umut var

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Fenerbahçe’de bu sezon tartışmasız en önemli isimlerden biri olan Vedat Muric’in yaşadığı sakatlık zorlu karşılaşmalar öncesi teknik heyeti sıkıntıya soktu.

Attığı gollerin yanı sıra oyuna ve savunmaya katkısı ile büyük takdir toplayan başarılı forvet son Kasımpaşa maçında ayak bileğinden sakatlanırken önceki gün Kosova Milli Takımı’nın aday kadrosundan da çıkarılmıştı. MR’ı çekilen Muric’in ayak bileğinde grade 2 burkulma tespit edildi.

Bu sakatlığın aynısını daha önce Garry Rodrigues yaşadı. Muric gibi bileği burkulan yıldız futbolcu bir ay sahalardan uzak kalmıştı. Vedat’ın benzer şekilde bu kadar süre sahalardan uzak kalması halinde Malatya ile Göztepe maçlarını kaçırması gündeme geldi.

Ancak Gary Rodrigues ile aynı sakatlığı yaşasa da Vedat Muric’in Malatya maçına yetişme ihtimalinin olduğu da vurgulandı. Her futbolcunun fiziksel özelliklerine göre sakatlıklara ve bunun için yapılan tedaviye çok farklı cevap verdiği belirtildi. Rodrigues ilk sakatlığında ayağının üzerine dahi basamazken Vedat’ta ise böyle bir durumun olmadığı tespiti yapıldı. Hatta milli takım kampına gidip orada bir kontrolden geçti. Dolayısıyla golcü futbolcu pratikte Rodrigues’ten daha iyi görünüyor.

Bu arada İstanbul’a dönen Vedat Muric’in tesislerde tedavisine başlandığı aktarıldı.