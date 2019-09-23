Musa AydÄ±n: Olimpiyatlara katÄ±lmak istiyoruz

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Nur Sultanda dÃ¼zenlenen DÃ¼nya GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda mÃ¼cadele veren Serbest GÃ¼reÅŸ Milli TakÄ±mÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼.

Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan TÃ¼rkiye GÃ¼reÅŸ Federasyonu BaÅŸkanÄ± Musa AydÄ±n, "DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±nÄ±n yanÄ±nda bir de olimpiyat kotasÄ± vardÄ±. Yani iki ÅŸampiyona bir aradaydÄ±. GerÃ§ekten Ã§ok zor bir ÅŸampiyonaydÄ±. Kazakistan'da olmasÄ± Ã¶zellikle Ã§ok zordu bizim iÃ§in. Las Vegas'ta 4 vize almÄ±ÅŸtÄ±k, burada da 4 vize aldÄ±k. Daha Ã§ok vize olabilir miydi, olabilirdi. Ã‡ok sporcumuz son saniyelerde kaybetti. Bundan sonra Ã¶nÃ¼mÃ¼ze bakacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zde Avrupa ve dÃ¼nya kalifikasyonu var. Buralarda vize alarak olimpiyatlara katÄ±lmak istiyoruz. GÃ¼reÅŸ, TÃ¼rk sporunun lokomotif branÅŸÄ±. Olimpiyatlara katÄ±lmak bizim iÃ§in yeterli deÄŸil. BazÄ± branÅŸlar iÃ§in belki yeterli olabilir ama bizim geÃ§miÅŸimize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, TÃ¼rk sporunun geÃ§miÅŸine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman en fazla madalya aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z branÅŸ gÃ¼reÅŸ. 94 madalyanÄ±n 63'Ã¼nÃ¼ gÃ¼reÅŸte kazanmÄ±ÅŸÄ±z. 39 olimpiyat altÄ±n madalyanÄ±n 29'unu gÃ¼reÅŸte almÄ±ÅŸÄ±z. Onun iÃ§in milletimizin, devletimizin bizden beklentisi yÃ¼ksek. Biz de sorumluluÄŸumuzu biliyoruz. Ona gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸarak vizelerimizi alacaÄŸÄ±z. 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±nda inÅŸallah Ã¼lkemizi baÅŸarÄ±yla temsil edeceÄŸiz. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶ndere Ã§ektirip, Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zÄ± okutacaÄŸÄ±z"Â diye konuÅŸtu.