‘Müsait’ forvet aranıyor!

Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Galatasaray’ın kozlarını paylaşacağı gecede kürsülere hiç kuşkusuz forvetler çıkacak. Ancak her iki takımda da bu konuda soru işaretleri var. Galatasaray’da büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao’nun ‘müsait’ olması bekleniyor.



Fatih Terim’in de deyimiyle yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı çalışan ve sakat olduğu aktarılan Falcao’nun ‘müsait’ olması. sarı-kırmızılıların kaderini de direkt etkileyecektir. Bugün müsait değilmiş! Falcao’nun yokluğunda Florin Andone’ye yönelen Terim, Rumen yıldızdan ilk etapta verim aldı. Brighton’dan gelirken Premier Lig’deki ilk 3 maçında 1 gol atan Andone, geçen haftaki Sivasspor mücadelesinde de 2 gol atarak parladı. Real Madrid mücadelesinde de 3 net pozisyona girerek dikkat çeken tecrübeli forvetin Beşiktaş karşısında ilk 11’de olması kuvvetle muhtemel.



Beşiktaş’ta da forvet konusu oldukça can sıkıcı... Abdullah Avcı’nın, sezon başından bu yana sakatlıkları nedeniyle tam randımanlı kullanamadığı Burak Yılmaz’ı sahada, en azından kenarda olmasını bekliyordu. 34 yaşındaki golcünün oynaması hem taktiksel açıdan önemli hem de lider boşluğunun doldurulması için elzemdi ama nafile! O da yok.



Abdullah Avcı’nın sahadaki yardımcısı olan Burak Yılmaz’ın 4 büyük kulüpte de oynaması nedeniyle derbilerdeki ağırlığı ve taraftarı önündeki hırsı çok iyi biliniyordu. Ancak oynayamayacak.