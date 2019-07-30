Muslera, Belhanda ve Luyindama saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ti

Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±'nda izinleri sona eren Fernando Muslera, Younes Belhanda ve Christian Luyindama saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ti.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "2019-2020 sezonu hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlamak iÃ§in Ä°stanbul'a gelen Fernando Muslera, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Liv Hospital Ulus'da saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ti." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

UruguaylÄ± kaleci Muslera, milli takÄ±m ile Kupa Amerika'da mÃ¼cadele etmiÅŸti. FaslÄ± orta saha oyuncusu Belhanda ile BelÃ§ika'nÄ±n Standard Liege takÄ±mÄ±ndan bonservisi alÄ±nan Demokratik Kongolu stoper Luyindama ise Afrika Uluslar KupasÄ±'nda forma giymiÅŸti.

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