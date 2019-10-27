Muslera farkı

Her derbide olduğu gibi Vodafone Park’ta da kalecilerin önemi büyük olacak. Ancak 2011’den bu yana artık bir derbi uzmanı olan Fernando Muslera, Galatasaray en büyük kozu... Uruguaylı eldiven, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde takımının ayakta kalan ender isimlerindendi.

Club Brugge, PSG ve Real Madrid maçlarında ortalama 5 kurtarışıyla adeta tek başına savaşmıştı. Muslera, bu sezon takımının oynadığı 11 resmi maçta da sahadaydı ve yüzde 76’ya ulaşan kurtarış yüzdesi var.



Ayrıca topu oyuna sokmadaki başarısının yüzde 87 olması kayda değer... Uzaktan şutlardaki başarısı ise yüzde 93’le ortada. Ev sahibi Beşiktaş’ta Loris Karius için aynı güzellemeler yapılır mı tartışılır. Karius aslında önündeki savunmanın handikaplarının kurbanı oldu. Bireysel hataları da vardı ancak maçlar içerisindeki kurtarışları da farklıydı. Hatta topu ligde en iyi oyuna sokan kaleci; yüzde 89’luk başarı... Alman eldivenin kurtarış yüzdesi yüzde 67’de kalsa da Muslera ve Karius’un ligde gol yemedikleri maç sayısı aynı; 3.

Babel’in gecesi

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemlerinde kanatlarındaki başarı oranı gerçekten dikkat çekiciydi. Şampiyonlar Ligi’nde özellikle başarı sağlanan dönemde Ryan Babel ön plana çıkan isimlerdendi.



Hollandalı futbolcu şimdi farklı bir formayla eski evine geliyor. Babel, sarı-kırmızılı takımda bu sezon tüm resmi maçlarda yer aldı ve ligde 3 gol buldu. Maç başına 1.6’lık şut ortalaması olan tecrübeli futbolcu, 2.2’lik başarılı driplingle öne çıktı. Babel, yüzde 85’lik pas isabeti başarısını da cebine koydu.

Ricardo Quaresma’nın ayrılığından sonra kanatlarda bir türlü istikrarı bulamayan Abdullah Avcı son maçlarda yeni transferlerden Abdoulay Diaby’ye umut bağlıyor. Hem ofansif merkez hem de kanat forvet oynayabilen Malili futbolcu, ligde 5 maçta 1 gol atarken, 2.2’lik maç başı şut ortalaması tutturmayı başardı.

Diaby, 1.2’lik de dripling ortalamasıyla mücadele etti.