Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, UEFA'ya konuÅŸtu. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±ma geliÅŸini anlatarak baÅŸlayan baÅŸarÄ±lÄ± kaleci, "2011-2012'de Galatasaray'a gelmiÅŸtim ve her ÅŸey harikaydÄ±. O yÄ±l ÅŸampiyon olduk ve Åžampiyonlar Ligi iÃ§in biletini kaptÄ±k. TakÄ±mÄ±mla ilk Åžampiyonlar Ligi sezonumdu. Daha Ã¶nce Lazio ile bir Åžampiyonlar Ligi tecrÃ¼bem olmuÅŸtu ama Galatasaray'la Åžampiyonlar Ligi'ndeki ilk fÄ±rsatÄ±mÄ± buldum. Burada sahaya Ã§Ä±kacaktÄ±m, Lazio'da ise kenarda kalmÄ±ÅŸtÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â



"Nani'nin penaltÄ±sÄ±nÄ± kurtarmÄ±ÅŸtÄ±m, unutulmaz bir maÃ§tÄ±"Â

Manchester United'a karÅŸÄ± Old Trafford stadÄ±nda oynadÄ±klarÄ± maÃ§Ä± anlatan tecrÃ¼beli eldiven, "Old Trafford'daki ilk maÃ§Ä±m harika geÃ§ti. BÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynamak benim iÃ§in bir rÃ¼yanÄ±n gerÃ§ek olmasÄ±ydÄ±. HatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla, ki ÅŸu an Ã¼stÃ¼nden Ã§ok zaman geÃ§ti, benim iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir akÅŸam olmuÅŸtu. 1-0 kaybettik ama ben gayet iyi oynamÄ±ÅŸ, Nani'nin penaltÄ±sÄ±nÄ± kurtarmÄ±ÅŸtÄ±m. Unutulmaz bir maÃ§tÄ±" dedi.Â



"Real Madrid'e karÅŸÄ± Ã¶zel bir maÃ§tÄ±"Â

Real Madrid ile oynanan maÃ§a da deÄŸinen Muslera, "Real Madrid'e karÅŸÄ± Ã¶zel bir maÃ§tÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ilk maÃ§Ä± 2-0 ya da 3-0 kaybetmiÅŸtik. O skoru Ã§evirmek Ã§ok zor olacaktÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ Madrid'e karÅŸÄ± dÃ¶rt gol bulmak her zaman zordur. Ve Ã¶ne geÃ§tiler. Hem de unutmuyorum, ofsayttan bir golle Ã¶ne geÃ§tiler ama tabii ÅŸimdi itiraz edecek halim yok. Ama ikinci yarÄ± gerÃ§ekten muhteÅŸem geÃ§ti. Ã‡ok iyi oynadÄ±k, atmosfer ve taraftarlarÄ±mÄ±z mÃ¼thiÅŸti. SonuÃ§ta Real'i konuk ediyorduk ama bizde de bÃ¼yÃ¼k isimli oyuncular vardÄ± ve harika bir oyun oynamÄ±ÅŸtÄ±k. 3-1 Ã¶ne geÃ§tik, sonra son dakikada ya da son Ã¼Ã§ dakikanÄ±n iÃ§inde Ronaldo skoru 3-2 yaptÄ±. Bu da tÃ¼m Ã¼mitlerimizi bitirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gol bile artÄ±k yetmiyordu. Ama biz onu da attÄ±k. Sneijder'in ayaÄŸÄ±ndan bulduÄŸumuz dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gol ofsayttan iptal edildi. O akÅŸamki atmosfer ve coÅŸku mÃ¼thiÅŸti. O sezonki Åžampiyonlar Ligi maceramÄ±z bizi Ã§ok mutlu etmiÅŸti. Hep sÃ¶ylÃ¼yorum, Åžampiyonlar Ligi bir oyuncunun olabileceÄŸi en Ã¼st seviyedir. MuhteÅŸemdir. Hem maÃ§larÄ± izlerken hem de sahada oynarken bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Atmosfer ligdekinden tamamen farklÄ± ya da bir Avrupa takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±ndan. GerÃ§ekten benzersiz maÃ§lar oluyor. O atmosfer, Åžampiyonlar Ligi logosu ve marÅŸÄ± her ÅŸeyi Ã§ok Ã¶zel hale getiriyor. Bir hayal gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor, Galatasaray'la bu mÃ¼cadelenin parÃ§asÄ± olmaktan gurur duyuyorum. Lig ÅŸampiyonu olduÄŸumuz ve Åžampiyonlar Ligi'nde oynama hakkÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her seferde Ã§ok gururlanÄ±yoruz. Evet, gerÃ§ek ÅŸu ki bugÃ¼nÃ¼n futbolunda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerde bulunmak imkansÄ±z. gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz, onlara saygÄ± duyuyoruz, bÃ¼yÃ¼k tarihleri ve ÅŸampiyonluklarÄ± var" dedi.Â



"KulÃ¼bÃ¼m ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m beni ikinci kaptan seÃ§tiÄŸi iÃ§in Ã§ok gururluyum"Â

"Ä°kinci kaptan seÃ§tiÄŸi iÃ§in Ã§ok gururluyum" diyen Fernando Muslera, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"KaptanÄ±mÄ±z SelÃ§uk Ä°nan ama o oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ± zaman ben kaptanlÄ±k bandÄ±nÄ± takÄ±yorum. Ä°kimiz de 2011'de Galatasaray'a geldik, birbirimizi iyi tanÄ±yoruz. Elbette takÄ±m kaptanlÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok ÅŸeyi de beraberinde getiriyor ama dÃ¼rÃ¼st olayÄ±m, hem kulÃ¼p hem de takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m benim iÃ§in iÅŸleri kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bu kolaylÄ±klarÄ±n yanÄ±nda bir yabancÄ± oyuncu olarak takÄ±m kaptanÄ± olmak da tamamen farklÄ± bir kÃ¼ltÃ¼rden biri olarak beni fazlasÄ±yla gururlandÄ±rÄ±yor. BÃ¼yÃ¼k yÄ±ldÄ±zlarla beraber oynama ÅŸansÄ±m olduÄŸu iÃ§in minnettarÄ±m. Onlardan Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrendim. KaptanÄ±m olsunlar ya da olmasÄ±nlar. Ama en Ã§ok vakit geÃ§irdiÄŸim oyuncular milli takÄ±mdan Diego Lugano ve Diego Godin oldu. Onlardan Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrendim. Milli takÄ±mdaki genÃ§ oyuncu olarak onlar benim idolÃ¼m, Ã¼lkemdeki futbol anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren oyunculardÄ±. Herhalde idol belirleyecek olsam, bu iki ismi sÃ¶ylerim. Benim iÃ§in kulÃ¼bÃ¼m benim yuvam gibi. Sekiz yÄ±ldÄ±r buradayÄ±m ve dÃ¼rÃ¼st olayÄ±m burada Ã§ok rahatÄ±m. BirÃ§ok farklÄ± deneyim elde ettim, buraya Ã§ok alÄ±ÅŸtÄ±m ve hala tam olarak Ã¶ÄŸrenemediÄŸim bir dile adapte oldum. KiÅŸisel nedenlerden TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenemedim ama burada evimde gibi hissediyorum. Ä°nsanlar da gerÃ§ekten mÃ¼thiÅŸ."Â



"Ãœzerinizde baskÄ± hissediyorsunuz"Â

TÃ¼rkiye'de futbolu anlatan Muslere, "Lazio - Roma derbisini oynama ÅŸansÄ± yakaladÄ±m ve buradaki bÃ¼yÃ¼k derbiyle kÄ±yaslanamaz bile. TÃ¼rkiye'deki insanlar iÃ§in futbolun anlamÄ±, oyunun kendisi, atmosferi, statlardaki atmosfer gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k, gerÃ§ekten Ã¼zerinizde baskÄ± hissediyorsunuz. Son yÄ±llarda TÃ¼rkiye'de Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±yÄ±z. 14 kupa kazandÄ±k ki Ã§ok Ã¶nemli ve bence, insanlar buna biraz alÄ±ÅŸtÄ±lar ve Ã§ok fazla kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda zaferlere doyamÄ±yorlar. Bu nedenle iki Ã¼Ã§ maÃ§ ortalama sonuÃ§lar alsak baskÄ±yÄ± hissediyoruz. Ama her bÃ¼yÃ¼k takÄ±mda, bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼pte, bu baskÄ± var. Her zaman kazanmanÄ±z gerekiyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

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