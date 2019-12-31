'Muslera ikna etti, Galatasaray sağlık kontrolünden geçirdi'

Galatasaray'ın sol bek mevkiisi için gündemindeki 1 numaralı isim olan Sarrachi'de mutlu sona ulaştığı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, bir süre önce anlaşma sağladığı Marcelo Saracchi'yi İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdiği öğrenildi.

Almanya'da Leipzig takımının formasını giyen Uruguaylı futbolcu, geçtiğimiz haftalarda vatandaşı Muslera ile yaptığı görüşme sonrası Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

Sarı kırmızılılar, bu operasyonu maliyetsiz gerçekleştiriyor. Galatasaray, 1.5 sezonluğuna kiralayacağı Saracchi için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek.

YENİDEN YÜKSELME PEŞİNDE

Galatasaray böylece Finansal Fair Play'de eksiye düşmeden bir takviye daha yapmış olacak. 21 yaşındaki Saracchi, River Plate'te gösterdiği performans sonrası Leipzig'e transfer olmuştu. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve 7 resmi maçta 356 dakika şans bulabilen genç futbolcu, Galatasaray formasıyla yeteneklerini tekrar kanıtlayıp yeniden milli takıma yükselmek istiyor.

Saracchi'nin transferinin ardından 2.5 sezondur Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo'ya veda edilecek. Leipzig'de beklediği şansı bulamayan Saracchi, Galatasaray'da yeniden çıkış yakalamaya çalışacak.