Muslera mı Okan mı?

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Galatasaray, bugünkü idmanın ardından kampa girecek.



Florya Metin Oktay Tesislerinde, gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, yapılmasını istediklerini öğrencilerine anlattı.



Terim’in Kasımpaşa maçında kaleye kimi koyacağı ise merak konusu oldu. Milli takımda bulunan Muslera’nın bu akşam geç saatlerde İstanbul’da olacağı bu nedenle Okan’ın kaleye geçebileceği belirtildi. Uruguaylı file bekçisi, benzer durumlarda her şeye rağmen kalesini korumuştu.