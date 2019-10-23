Muslera ne yapsın?

Real Madrid karşısında 12 kurtarış yapan Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Bu sezon birçok maçta sarı-kırmızılıları kurtaran isim olan Uruguaylı file bekçisi, Kroos’un şutunun Seri’ye çarpmasıyla çaresiz kaldı.

MUSLERA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ OLDU

Muslera: 12

Borjan: 6

Gazzaniga: 5

Gollini: 5

Guilherme: 4

Mignolet: 3

“Şampiyonlar Ligi’nde kazanmanın kuralı açık; bu tip maçlarda yakaladığınızı atacaksınız ve hata yapmayacaksınız” diyen Galatasaray’ın başarılı kalecisi, “Kötü oynamadık ama kaybettik. Hâlâ şansımız var ama bu konulara dikkat etmeliyiz. Dört tane net pozisyon bulduk, bunları atmanız lazım. Thibaut Courtois’yı da tebrik etmek lazım” diye konuştu. Muslera, sözlerine şöyle devam etti: ‘Bu seviyede atamazsanız, sonuç gelmez. Büyük takımsınız, beklentiler büyük ve dakikalar azaldıkça oyun uzun topa dönüyor. İş buraya gelmeden gol bulmanız gerekiyor. Şimdi önümüzdeki maçlarda iyi işler yapmalıyız.”